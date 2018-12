Maa Elu loetumad lood aastal 2018

Uskumatu, aga see ajalehest ja teibist kokkukeeratud pallike hoiab tõepoolest herilased lähiümbrusest eemal. Vähemalt mõned tunnid petab putukad ära.

Sel suvel olid väga paljud inimesed hädas herilastega. Maa Elu toimetaja Riina Martinson katsetas erinevaid meetodeid ja avastas internetist kuuldavasti juba keskajast pärit nipi, kus meisterdatakse herilase pesa moodi pall ja riputatakse see kohta, kus herilasi näha ei taheta. Herilased on territoriaalsed putukad ja kaitsevad oma pesa võõraste herilaste eest. Kui söögijahil herilased näevad võõrast pesa, kiirustavad sealt kohe minema. Ja see toimis!