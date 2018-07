Ettevõtte karjamaalt teadmata kadunud tuhande lamba saatus on siiani hägune

Kolmapäevases Saarte Hääles kinnitas prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova, et kriminaalasja toimik on prokuratuuris. Kahe ja poole aastaga kohtu alla kedagi antud ei ole.

AS-i Eesti Energia juhatuse esimehele Hando Sutterile kuulub Saaremaal kolm loomakasvatusettevõtet. Nende tegevjuhina tegutseb Andreas Väli, kes eelmisel aastal võttis teatepulga üle muusikuna tuntud Meelis Laidolt. Just Laido esitas detsembris 2015 politseisse avalduse lammaste kadumise kohta. Ta viitas ühtlasi, et alust on kahtlustada lammaste varastamist karjamaadelt suures koguses.

Hando Sutter teatas 2016. aasta 28. aprillil avalduses meediale, et 2014. aastal ja 2015. aasta suve jooksul kadus karjamaadelt teadmata asjaoludel kokku üle tuhande looma. «Tänaseks on selgunud mitmeid asjaolusid, mis annavad alust kahtlustada endiste töötajate hoolimatust ja ebaausat käitumist tööandja suhtes, millega on põhjustatud ettevõttele olulist kahju,» teatas Sutter. Politseiuurimise seisust ei ole Ökoküla avalikkust seni teavitanud. Küll aga on hiljem teatavaks saanud, et töötajate ja Sutteri töövaidlus jõudis kohtusse.

Ehkki tegemist on töövaidlusega, käsitleb kohtunik nüüdseks avalikus kohtuotsuses poolelioleva politseiuurimise detaile. Selgub, et Ökoküla esitas kuriteokaebuse seoses aktsiaseltsile kuulunud 188 lamba vargusega Vilsandi saare ja Lõmala küla karjamaadelt maist oktoobrini 2015. Mais 2017 esitas Ökoküla politseile täiendava kuriteokaebuse seoses sadade loomade kadumisega aastatel 2014–2016.

Täpsemalt: 2014. aastal kandis Ökoküla maha 715 looma ja 2015. a majandusaasta lõpus tehtud inventuuriga tuvastati 356 looma puudujääk seoses kadumisega karjamaal. 19. aprillil 2016. a kontrollis loomade pidamist AS-is Saaremaa Ökoküla veterinaar- ja toiduamet (VTA) ning tõi kontrollaktis välja, et 2015. aastal oli kadunud 740 ja hukkunud 123 looma.

Et lammaste pealt maksab ettevõtetele toetust PRIA, uuris Saarte Hääl, millist teavet on riigiametil tuhande lamba kadumise kohta. «Loomade registril ei ole selle kohta uuemat infot. Registris kajastuvad sellised andmed, mida loomapidaja on teatanud. Meedias on Ökoküla esindaja(d) kinnitanud, et Ökoküla tegi lammaste kadumise kohta politseile avalduse. Uurimise tulemuste kohta PRIA-l andmeid ei ole,» selgitas PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik.

PRIA ei saanud seaduses seatud piirangute tõttu avaldada andmeid, kui palju on Hando Sutteriga seotud ettevõtted viimastel aastatel kokku loomi kaotanud. Samas PRIA kinnitas, et Saaremaa Ökoküla viimasel ajal registrile esitatud andmed loomadega seotud sündmuste kohta ei viita ebatavalisele olukorrale loomapidamisel.