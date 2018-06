Lavassaare puuhooldus ajas dendroloogidel ja arboristidel harja punaseks

Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets:

Tegu on küündimatult tehtud tööga. Pildistasin mõni aasta tagasi Pärnu linnas samamoodi lõigatud pärnapuid, et tudengitele näidata, kuidas ei peaks tööd tegema. Paraku ongi tihti nii, et avalikel hangetel võidab vähempakkumine, aga oskust töö tegemiseks ei nõuta. Ime, kui need puud peaksid ellu jääma, korraliku võra moodustamisest rääkimata.

Maastikuarhitekt Sulev Nurme:

Esimene mulje: nagu oleks 1980. aastate sovetiaegses ääremaa tööstuslinnas tagasi. Tulbastamine on tänapäeval aktsepteeritav vaid väga erandjuhul, kui ei ole muud võimalust puu võra vähendada ja ilma selleta jääb puu näiteks murdumisohtlikuks. Pildil olev tegevus on aga täiesti põhjendamatu. Ka on lõiked tehtud asjatundmatult – näha on silelõikust ja tüükaid.

Nii noored pärnad elavad arvatavasti selle vandaalitsemise üle, sest pärn üldjuhul lõikust talub, kuid sellise tegevusega on tekitatud puudele väga suurt kahju ja terveid linnapuid ei saa neist enam kunagi.

Tegemist on ebaprofessionaalse ja ka professionaalselt ebaeetilise tööga. Nii lihtsalt enam ei tehta. Kui küüned on pikad, ei raiuta ju kätt küünarnukist maha.

Eesti Dendroloogia Seltsi president Aino Aaspõllu:

Pärn ajab uinuvatest pungadest välja uued võrsed ja see annab võimaluse saada uus võra ja vastavalt vajadusele kujundada. Terve maailm lõikab, osa meie inimeste arvates jõhkralt, puid tagasi, et teha linna kitsastes tingimustes neile ruumi. Väga palju on pügatud vanu pärnasid, mis mõjuvad ilma lehtedeta lausa skulptuuridena.

Aga kõike peab tegema hea käega, et oleks tasakaalus! Siin pildil see küll välja ei tule, on kuidagi juhuslik. Aga aeg parandab haavad, võib-olla saab neid puid hiljem korrigeerida.

Luua Metsanduskooli meisterõpetaja Aino Mölder:

Mõnda aega võivad need puud päris lopsakalt vesivõsusid ajada ja tekitada efekti, et kõik on hästi. Tegelikult levivad nii suurepinnaliste lõikehaavade kaudu tüvepuidu sisse mädanikutekitajad. Lisaks on tekkivad vesivõsud pindmise kinnitusega ja massi lisandudes murduvad kergesti lahti.

Rikutud saab ka juurestiku ja võra tasakaal: juurestiku kasv peetub ning sellega halveneb puude veevõtu ja toitainete ammutamise võime. Kasvuks ja elus püsimiseks vajavad juured materjali, mis toodetakse lehtedes fotosünteesi käigus, kui aga lehti pole, suunatakse varuained lehestiku taastamisele, mis omakorda tuleb juurte arvelt.

Muidugi ei olnud omal ajal arukas puid nii majade ligidale istutada. Enne kui istutama hakata, tuleks vaadata otsa mõnele sama liigi vanale puule. Väikesest nunnust vitsakesest saab ju päris kähku tõsine puu.

Kui aga avastame täna, et suur puu on vales kohas, siis kõigepealt peab vaatama, kas ja mille poolest see üldse halb on. Võib-olla on hoopis hea: varjab palavat päikest ja tuult, sumiseb mesilastest.