Kinnisvarabuum viis mehe metsa

„Minu seisukoht on: iga kinnistu on omaniku nägu ja puhast, hoolitsetud metsa või maatükki on ilus vaadata. Mets vajab kasvamiseks ruumi, õhku ja vett nagu inimenegi ja kui tingimused on soodsad, teenib omanik selle pealt ka korralikku tulu,” selgitab Naabel.

Ta lisab, et kui puul on õiged tingimused, kasvatab see aastas terve sentimeetri jagu diameetrit juurde. Selleks tulebki metsa hooldada – teha korralikult valgustus- ja hooldusraiet. Saadud väheväärtuslik puumaterjal lähebki hakkpuidu tegemiseks ja leiab lõpuks koha katlamajas või mujal.

Lõppu sel tööl ei näi olevat, sest puit liigub üha enam nende kätte, kel on õigus ka jäätmeid käidelda. Suurte prügifirmade kõrval tegelevad sellega ka paljud metsatöötlusettevõtted, kel puidukäitlusload olemas. Osaühing Puiduhake.com areneb selles suunas, et tulevikus tekiks kahe suuna peale kaks eraldi firmat. Siis on vaja tööjõudu juurde palgata. Eesmärk on jõuda puidukäitluses kolme suurema ettevõtte hulka Eestis.

Praegu häirib Naabelit kõige rohkem riigis lokkav bürokraatia ja hoolimatus kodanike suhtes, mistõttu kulub liiga palju auru igasuguste paberite ajamisele ja keskkonnaametnike objektile vedamisele. Näiteks võtab tarbetult palju aega raieloa saamine.