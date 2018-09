Kolmeks talveks laiule unustatud lehmakari on hoogsalt paljunenud

Saarte Hääl kirjutas juuli keskel, et Eesti ühe suurema lambafarmi kümmekond veist unustati Loonalaiule juba mitu aastat tagasi. Firma sai neist uuesti teadlikuks alles pärast Vilsandi saarevahi Avo Piisa teavitust. Piisk oli kuulnud, et laiult leiti veiselaip ja kirjutas sellest Andreas Välile. Firmajuht oli juuli keskel sellest üllatunud, sest tema andmetel olid loomad juba üle-eelmise tegevjuhi Meelis Kuivjõgi aegu laiult ära toodud.

2015. aastal viidi laiule Saarte Hääle andmetel kokku kaheksa lehma ja pulli, kes on pidanud inimeste abita hakkama saama kolm talve. Sellega jättis omanik loomad hätta ja eksis rängalt loomapidamisnõuete vastu. «Loomaomanik peab tagama piisavalt sööta, ligipääsu joogiveele, varjumisvõimaluse ning loomapidaja peab loomi üle vaatama,» ütles veterinaar- ja toiduameti (VTA) pressiesindaja Elen Kurvits.

Tänaseks on Loonalaiu kari kasvanud vähemalt 21-pealiseks, sealhulgas vasikad. VTA kohustas Eesti Energia juhatuse esimehele Hando Sutterile kuuluvat Saaremaa Ökoküla loomi Loonalaiult ära tooma hiljemalt 14. augustiks. Ettevõttele tehti vastav ettekirjutus ja määrati sunniraha nõude täitmise tagamiseks. Firma palus ajapikendust septembrini, eile kinnitas Andreas Väli, et tegelevad loomade äratoomisega pingsalt. «Sellist asja, et jääksid ka veel nüüd üle talve sinna, kindlasti ei taha,» kinnitas firma tegevjuht Andreas Väli.

Elen Kurvits ütles, et VTA tutvub loomade olukorraga, kui veised on laiult ära toodud. Hetkel on muudest karistavatest meetmetest vara rääkida. «Edasise menetluse käigus annab VTA ettevõttele hinnangu loomakaitseseaduse alusel,» lisas Kurvits.