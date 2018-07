Meelitage herilased majast eemale

Kui märkate herilasi tiirutamas, oleks mõistlik majale ja abihoonetele tiir peale teha ning uurida, ega kuskile pesa tekkinud pole. Sellega ei tasu viivitada, sest hea on tõrjetöö ette võtta juba siis, kui herilased alles majja pesa tegemas ja neid veel massiliselt liikumas pole.

Vaadake, kas näete herilasi kuskilt sisse pugemas, see annab vihje, kust pesa otsida. Kõige sagedasem koht, kuhu herilased pesa teevad, on maja räästakastid, samuti puukuurid. Herilaste tõrjumisel on võtmeküsimus pesa juurde jõudmine. Nimelt tuleb mürki pritsida otse pesale, muidu pole tõrjetööst õiget tolku. Sobivaid mürke leiab toidupoest, aianduskeskusest ja loomakliinikust.