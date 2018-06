Tartu teadlased tõid turule tõelise jõupulbri

Palju kasutuskohti

Lepasalu selgitab, et ternespiimapulbril on palju kasutusvaldkondi. Sellest kasulikust tootest ei teata tema sõnul Eestis veel kuigivõrd, kuid see muutub ajaga. Tõsi, toode pole odav, see on tingitud tooraine vähesusest, keerukast logistikast ja töötlemise energiamahukusest.

Kasutuskohtadest nimetab Lepasalu kõigepealt loomakasvatust – paljud lihaveisekasvatajad on juba läinud seda teed, et hoiavad igaks juhuks ternespiimapulbri varu. „Kui poegimisel tekib probleem, et ema ei lase vasikat ligi, on kiiresti vaja ternespiima. Väga lihtne on pulbrit vasikale tavapiimaga sisse joota,” sõnab ta.

Poikalainen lisab, et ternespiima komponendid on imetajatel üsna sarnased ja see teeb lehma ternespiimast universaalse toote – see sobib väga hästi inimestelegi. „Kõige lihtsam on tarvitada seda toidulisandina. Meie soovitame võtta kaks-kolm grammi ehk üks teelusikatäis päevas. Kuuma joogi sisse ei tohi seda segada, nii et hommikukohvi peale ternespiimapulber ei sobi,” õpetab ta.

Veel võiks ternespiimapulber sobida toiduainetööstustele osa toiduainete koostisosana. Miks mitte jäätis selle lisamisega funktsionaalseks tooteks muuta või pakkuda ternespiimakooki restoranikülastajatele.

Hea turgutusvahend on ternespiim nii väikelastele, eakatele kui ka sportlastele ja näiteks Austraalias müüakse ternespiimapulbrit kõikides lennujaamades. Kasulik on reisile minnes seda tarbida, sest võõras toit ja võõrad mikroobid kipuvad tekitama kõhuprobleeme. „Tippsportlased tunnevad suurt huvi toote vastu, et immuunsus oleks parem. Toode sisaldab kasvufaktorit ja ega see ole paha – vigastused paranevad selle abil kiiremini,” põhjendab Lepasalu. Ja veel üks idee – on tavaline, et kingituseks võetakse pudel alkoholi, kuid miks mitte kinkida pakk power-pulbrit.

Teadlased on saanud tagasisidet, et pulbrit lisatakse kodus kreemidele, mis nõnda n-ö funktsionaalseks muutuvad ja nahk justkui nooreneb. Seni on veel tulevikumuusika ternespiimapulbri kasutamine farmaatsiatööstuses – professor Mart Ustav on välja käinud idee hüperimmuunsest ternespiimast. Mõte on selles, et kui vaktsineerida lehma tulekul oleva gripi vastu, tekivad piima antikehad selle gripi vastu.

„Seda piima nimetatakse hüperimmuunseks ja seda juues saab ka inimene antikehasid. Mõte ei ole veel katsetamise faasi jõudnud, kuid ideel võiks olla jumet,” ütleb Lepasalu. „Meie idee on teha toorainet teistele. Pulber on pikaajalise säilivusega tooraine, mida on väga hea käidelda, kuna see on kerge ega vaja erilisi säilitustingimusi.”