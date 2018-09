Metsa- ja maatehingud muutuvad lihtsamaks

Portaali metsaoksjon.ee juht Lehar Lindre ei hoia uut kaardirakendust kiites sõnu kokku. See tundub tõepoolest turvaline ja kiire viis teha maatehinguid või lihtsalt nende vastu huvi tunda.

Seni on metsaoksjon.ee osutanud metsaomanikele põhiliselt maakleriteenust, mis tähendab, et metsaoksjon.ee kliendihaldurid on korraldanud vastavalt kliendi soovile alg- või piirhinnaga enampakkumisi.

Kõigepealt on müügist huvitatud isik kalkuleerinud metsaoksjoni lehel kinnistu või raie turuväärtust, seejärel on portaali maaklerid hakanud oksjonit ette valmistama. Kui oksjon on lõppenud edukalt, on nad aidanud tehingu notari juures lõpuni vormistada, misjärel on klient teenustasu maksnud.

Lindre sõnul on metsatehingute turg täna hästi tundlik ja seal tegutsejad on pidanud ennast päris palju harima. Lisaks uuele kaardirakendusele on uue teenusena avatud kuulutuste ja oksjonite lisamise võimalus – nõndanimetatud otse omanikult oksjonid ja kuulutused. Nii saavad alates septembrist kinnistute omanikud ise lisada metsaoksjon.ee keskkonda kinnistu rendi, müügi või kasvava metsa raieõiguse kuulutuse või oksjoni.

Füüsilistele isikutele on teenus tasuta. Uue teenuse eesmärk on eelkõige turu korrastamine välistamaks hämaraid tehinguid ja petupakkumisi. On ju teada, et sageli püüavad kelmid teha telefoni teel pakkumisi, mis ei kannata mingit kriitikat, kuid mille õnge asjatundmatu inimene minna võib.

Vali kuulutus või oksjon

„Ei pea tegema mingeid kulutusi, lihtsalt tule meie portaali, lisa kuulutus või oksjon ja vaata, kuidas minema hakkab,” kutsub Lindre kõiki teenusega tutvuma. Uudse lahendusena on võimalus alustada kinnistu müüki kuulutuse abil ja juhul, kui tekib suur ostuhuvi, saab kuulutuse mõnekümne sekundiga oksjoniks muuta.

Küsimusele, kas samasugust võimalust ei võiks kasutada majade, elamumaade ja korterite müügil, vastab metsaoksjoni pidaja – miks mitte. Ta toob näite: kui inimesel on korterit müües korraga kolm huvilist, kes võistlema hakkavad, siis oleks kuulutuse muutmine oksjoniks väga hea lahendus, aga praegu seda võimalust ei pakuta.

Kui vara, mida müüa tahetakse, pole väga atraktiivne või on millegi poolest nii eriline, et võistupakkumist ei pruugi tekkida, eeldab see pikemat müügiaega. Sel juhul on mõistlik kindlasti kuulutus üles panna.

Omanik saab enda koostatud kirjelduse juurde lisada dokumente, pilte ja muud, määrata oksjoni alguse ja lõpu, alg- ja piirhinna, samuti „osta kohe” võimaluse. Kui uue teenuse kasutajal tekib küsimusi, saab abi metsaoksjon.ee kahelt kliendihaldurit.