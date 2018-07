Suitsuliha või -kala müües peab olema veterinaarametile antud proov ja amet kinnitanud, et liha ega kala suitsutades ei ole tekkinud vähkitekitavaid aineid. Väikestele tootjatele on proovi hind katsumus, kuid on ka lihtsaid soovitusi, kuidas nende ainete tekkimist igaüks oma aias grillides ja suitsutades vähendada saab, vahendas TV3 saade «Seitsmesed uudised».