TOP20 ⟩ Põllule jäetud kõrvitsad ja häda ilmaga – need on Maa Elu loetuimad veebilood 2023. aastal

Suve esimeses pooles muiati Tartu külje all Ülenurme kandi elanike mure üle, et nende ööund segasid lehmade hääled. Juulikuu esimeste päevade sündmused näitasid aga, et elanike murel on tõsi taga ja karjamaal elanud veised ei tundnud end seal hästi. Tõestuseks leidsid kohalikud inimesed karjamaa aia äärest vähemalt kaks surnud vasikat.