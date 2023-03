Milline on maitsvaim Eestis aretatud kartulisort?

Jõgeval on kartuleid aretatud 102 aastat, selle aja sees on seal aretatud ja registreeritud 49 sorti. Aretisi on muidugi palju rohkem.

Kõige tuntum ja nõutum Eesti sort on siiani ‘Jõgeva kollane’, mille aretas Julius Aamisepp 1942. aastal. Kui METK jaanuari alguses kartuliseemne tellimise avab, on mõne nädalaga kogu pakutav ‘Jõgeva kollase’ seemnevaru omaniku leidnud. Märtsis on hilja selle sooviga ärgata. Turult ostes võib aga ‘Jõgeva kollase’ pähe hoopis midagi muud saada.

Kõige suurema kasvupinna on üle aegade Eestis saavutanud sort ‘Sulev’. Kolm siinset sorti on kartulisaagile halba mõju avaldava lehemädaniku suhtes siiani kindlad: ‘Anti’, ‘Sarme’ ja ‘Ando’.

Kuidas sordiaretus käib?

Terje Tähtjärv rääkis, et uut kartulisorti aretama hakates valitakse kaks sorti, millel aretajate hinnangul head omadused. Ühest saab emasort ja teisest isa. „Emataime õied kastreerime ära, isataime õite tolmukatest võtame tolmu ja paneme emataime õite peale,” kirjeldas ta. „Kui see ristamine õnnestub, kasvavad õite kobaratest ilusad kartuli marjad. „Vahel küsitakse meie käest: miks te kartuli külge tomatid pannud olete?”