Kurikuulsa Ülenurme karjamaa äärest leitakse surnud vasikaid

Kohalik elanik Kätlin Anier vahendas oma Facebooki kontol, et veiste öised häälitsused on nii valjud, et inimesed sõna otseses mõttes ei saa magada.

«Ma saan aru, et need loomakesed ei ole ise endale valinud elukohta ja nemad ei ole süüdi selles, kuidas neid peetakse. Kui nad igal öösel endast märku annavad justkui appikarjeid jagades, siis kas nende loomadega on kõik hästi,» kirjutas ta.

«Nädal tagasi tuli vihje ühelt möödakäijalt, kes nägi karjuse kõrval maas lebavat surnud vasikat, kellel oli alles ainult pea ja kere osa oli juba ilmselt siis metsloomade poolt ära söödud. Selle jutu peale läksin õhtul poldri tee peale sõitma ja nägin eemalt maas tumedat kogu. Tegemist oli järjekordse surnud vasikaga. Tundus, et vasikas oli äsja surnud, kuna metsloomad ei olnud seda veel leidnud. See tähendab seda, et tegu oli teise vasikaga, mis oli inimeste poolt leitud. Kui palju neid abituid loomi karjuses sees kaugemal võib olla? Ehk tulebki see «karjumine» sellest, et nad kutsuvad oma vasikaid, kes on hukatusse saanud või pole neil seal sobivaid elutingimusi, kui nad järjest hinge heidavad? Jääb neil puudu veest või söögist? Ma ei oska seda öelda, sest ma ei ole veisepidaja, aga iga terve mõistusega inimene saab aru,et normaalne asjade käik see ei ole.»