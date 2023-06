Imepisike putukas, aga pärast kratsid terve nädala. Kes ta on?

Tõsi ta on, et kihulaste vastu ei aita justkui suits, tõrjevahendid ega ka niisama vehkimine. Ja kui sääsed annavad endast märku ärritava pininaga, siis neid pisikesi putukaid ei pane tähele enne kui kahju tehtud ja tuleb tegeleda tagajärgedega: kihulase hammustusega satuvad verre mürgid, mis võivad põhjustada tugevat paistetust, sügelust ja valu.

Putukateadlane Urmas Tartes selgitas Maa Elule, et tõenäoliselt ei kimbuta inimesi ainult kihulased – nende kõrval toimetavad ka neile väga sarnased habesääsed. „Silmaga vaadates vahet ei teegi,” sõnas ta ja lisas, et habesääsed on kihulastest reeglina veelgi väiksemad ja suudavad pugeda ka läbi putukavõrgu tuppa.