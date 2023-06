Kui palju tomatil lehti eemaldada?

Kui näete vajadust lehti vähemaks võtta, siis nädalas maksimaalselt 2–3. Kindlasti võib kärpida need lehed, mis mulda puudutavad ja on koledaks muutumas, edasi arvestage, et tomatikobarat toidavad need lehed, mille vahel see kobar paikneb. Seega kui hakkate taime altosast lehte ära võtma, siis kuni esimese kobarani.