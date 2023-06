Kaua võib! Lähiöödel on jälle miinuskraadide oht

Möödunud nädalavahetusel langes mitmel pool Eestis termomeetrinäit maapinnal nii madalale, et kahjustada said nii maasikaõied kui kõrvitsataimed. Külm oli isegi kartulilehed ära näpistanud.

Sünoptik Kairo Kiitsak hoitab oma lehel, et ööl vastu 10. ja 11. juunit langeb temperatuur maapinnal kohati isegi 3 miinuskraadini.

Uuel nädalal on öised temperatuurid juba soojemad. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt jääb Eesti esmaspäevast (12.06) kolmapäevani (14.06) ulatusliku kõrgrõhuala rüppe. Ööd on selged, päevad päikesepaistelised, üksikute pilverünkadega. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur vähehaaval tõuseb.