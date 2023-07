Piirkonniti on Eestis sel aastal õunasaak väga erinev: on paiku, kus puud on praktiliselt tühjad, ja aedu, kus viljapuud on rikkalikult lookas. Just neil aiaomanikel tasub silmas pidada, et kõiki puude alla kukkunud õunu ei tasugi kompostida, kui soov oma aia jaoks kompostides väärtuslikku rammu saada.