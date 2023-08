Peenraid vallutab umbrohi, millest pea võimatu lahti saada

Eestis kasvab paljas võõrkakar ja karvane võõrkakar. Taim õitseb juulist öökülmadeni ja ohtlikuks muudab võõrkakra asjaolu, et see on võimeline andma erakordselt palju, lausa tuhandeid idanemisvõimelisi seemneid. Kui õitsva taime välja kitkute, siis ärge jätke seda peenra vahele ega visake komposti, sest seemned nii ei hävine.