Tootjad loodavad, et sigade nappus Euroopas tõstab hindu

“Seakasvatuse eripära võrreldes teiste sektoritega on see, et nendel on vallandunud kõik riskid – see tähendab seda, et kõik sisendihinnad on kasvanud ja müügihinnad on juba pikalt Euroopas alla omatootmise hinna,” sõnas maaeluminister Urmas Kruuse Maa Elu raadiosaates. Seakasvatuses on söödakulud kõikidest kuludest ligi 60%, seega on hinnatõus tabanud seakasvatajaid väga valusalt.