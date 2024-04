Silmas peab Benderi sõnul pidama, et kui taimed on juba suuremad, tuleb neid kindlasti erinevatele aknalaudadele või pindadele lahku tõsta. "Kui lehed hakkavad omavahel kokku minema, siis hakkab taim kohe venima. Juhul, kui taimed on hakanud juba lehti pidi kokku kasvama, siis peaks tõstma potte hõredamaks. Siis taim lõpetab venimise ära ja ei kasva liiga kõrgeks," jagas ta näpunäiteid.