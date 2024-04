Kalasadamate päev toimub tänavu kohalike initsiatiivil

Leppneeme sadamas tegutseb vaid üks kalur Peep, kes läheb ka enne avatud kalasadamate päeva merele, et tuua laupäeva varahommikul sadamasse värske kala. Nagu tavaks on saanud, müüb ta kala otse paadist.

Tänavu kevadel ei rahasta avatud kalasadamate päeva kalanduse teabekeskus ning seetõttu toimub see pigem kohalike initsiatiivil. Teine eripära on tänavu ka see, et kui tavapäraselt on sadamad külastajatele avatud aprilli viimasel laupäeval, siis seekord avavad meresadamad väravad tavapärasest nädal aega hiljem ehk 4. mail.