Kollaseõieline tedremaran aitab kõhuhädade korral

Harilik tedremaran esineb Eestis peaaegu igal pool. Tedremarana rahvapärased nimetused on veel nabahain, südamejuured, tedrekulmud, tedremarjajuured, ehakaebtus, südametõvelilled. Harilik tedremaran on mitmeaastane rohttaim, kasvab 15–40 cm kõrguseks. Taim on peenikeste vartega, tipust tugevalt harunenud. Varred on hästi lehtinud, lehed kolmetised. Lehtede pealmine külg on tavaliselt roheline, kuid harva ka karvadest hallikas. Kunagi ei ole lehtede alapind paksult siidikarvane – see on hõbemarana tunnus. Lehtede alumine külg on heleroheline.