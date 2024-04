Kas šnitseltomat või pihvitomat tuleb tuttav ette? Testi oma teadmisi toidu teemal!

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi projekt “Kasvades oma toiduga” kutsub samanimelisel viktoriinil osalema, et mõtestada, kuidas me toitu kasvatame ja tarbime. Viktoriin “Kasvades oma toiduga” on avatud Maa päevast, 22. aprillist kuni 18. maini 2024, mil tähistatakse rahvusvahelist taimede lummuse päeva.