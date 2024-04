Kas külvipõld peab sile olema?

Peamine eelis on põllu eripinna suurenemisest tingitud kiirem mulla soojenemine kevadel. Põllu eripinnaks loetakse mulla pinna mikroreljeefi ulatuses mõõdetud pindala ja planimeetrilise (ehk tasapinnale taandatud) pindala suhet. Täiesti tasasel pinnal on see üks ning mida ebatasasem, seda suuremaks läheb erinevus. Erinevus ei tundu suur protsentides, aga see mõjub ja annab summaarselt olulise eelise. Kriitiline on see suviviljadel jahedal kevadel. Soojem muld võimaldab varasemat kasvu ja see omakorda annab aluse suurema saagi kasvamiseks. Kui kasvuperioodi põud (või liigvihmad) seda võimatuks ei muuda.