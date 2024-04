Ants Aaman: kus asub Tammsaare labidas?

Miks me ei suuda seda paika tähistada väärikate kõnetavate stendidega, millelt nii Eesti noored kaitseväelased kui liitlased välja loeksid, kui kalli paiga on väike Eesti loovutanud, et idapiiri tagusele verejanulisele metsalisele vastu seismist harjutada.

Kõnesolnud mälestustes lk 144–145 kirjutab aastatel 1926–1940 „Päevalehes“ töötanud ajakirjanik Evald Jalak: „Vist igale Tammsaare Koitjärve ajajärku enam-vähem tundjale näib, et asja lihtsustamiseks või lihtsalt teadmatusest on „Tõe ja Õiguse“ tegelaste ja tegevuse ainutandriks hakatud pidama tema sünnipaika endises Albu vallas. Ei tea kinnitada, kas näiteks Järva-Madise kirikukell kostis Tammsaare lapsepõlvekodusse nii kaugena ja kutsuvana üle laaneseljandike ja soode, kui see heli kandub Kuusalust Koitjärvele. Ei tea ma ka, kas Albu kandis „kultiveeriti“ selliseid loodheinamaid, nagu neid äkki hakkas harrastama vembumees Pearu, ja kas seal seda nimetust kasutati kevadeti sihilikult üle ujutatavate rohumaade kohta, nagu Koitjärvel ja üldse Kuusalus. Ei tea. Aga seda küll, et „Tões ja õiguses“ on palju-palju puht koitjärvelikku, kuusalulikku. Kas või hulk rangelt kohalikke murdesõnu. Või siis Andruse ja Pearu talude asend ja üksindus ning Oru talu nimigi – kas see pole täpselt Koitjärve „küla“? Samuti kiirakääruline, raskesti „allalastav jõgi, vana Andrese unnemineku heinaküün padrikulähedasel võnkuval jõeluhal. Kõnelemata Vargamäe kohanimest enesest: Vargamägi on tõesti olemas – küngas Koitjärve teel, väga üksik ja sünge paik, kus iga teeline kiirendas sammu või tõmbas hobusele hea sähmaka. Märgin ka, et naturalistlik-kentsakat lugu kange Pearu püksirebatamisest kaevurakkeil kuulsin ja jutustati ammu enne „Tõe ja õiguse“ ilmumist ja et selle kangelaseks oli tõeline isik – keegi meie kandi krutskimees.“