Tartu messikeskuses saab nädalavahetusel uudistada põllu- ja metsamasinaid

Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul on koroonapandeemia jätnud messikalendrisse suure tühimiku ning seeläbi vähendanud masinamüüjate võimalusi tehnika eksponeerimiseks.

Kikkuli sõnul näitas mullune kogemus, et kuigi autonäitusel põllu- ja metsatehnika eksponeerimine võib tunduda publikule ootamatu, kujunes see menukaks ja tõi messile enam rasketehnika huvilisi.

“Loodetavasti suudame Maamessi expo-alaga tekitada huvi maaelu ja seal töötamise vastu,” märkis ta ning lisas, et ennekõike on alal avastamist erialainimestel, sest eksponeeritud on tehnika viimane sõna.