Tulp on kevadel vaieldamatult meie aedade lemmiklill. Huvitaval kombel on suurimate tulbikasvatajatena tuntud just mehed, näiteks bioloogiaõpetajana töötaval Timo Paninil on Kakumäe koduaias sel kevadel õide puhkemas tuhandeid tulpe, lisaks nartsisse ja suvel liiliaid.