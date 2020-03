Koda soovib toidutootmisele kriisitingimustes prioriteetset staatust

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmuse sõnul on oht, et takistused kaubaveol hakkavad väga tõsiselt mõjutama kodumaist põllumajandus- ja toidutootmist.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda rõhutab, et riigipiiri ületamisel tuleb tagada toidukaupa ja loomi vedavatele kaubaautodele sujuv eelisjärjekorras läbipääs. Kuigi ohtu Eesti inimeste toiduga varustamisel praegu ei ole, siis on suur oht Eesti toidutootjate majanduslikule jätkusuutlikkusele.

„Kui piirikontrolli eesmärgiks on takistada koroonaviiruse levikut ja kaitsta meie inimeste tervist, siis peaksidki piirikontrolli toimingud keskenduma inimeste tervise kontrollile. Valitsus on lubanud tagada vajaliku kauba- ning toorainetranspordi, kuid ettevõtetelt tulevad paraku juba murelikud teated, et kaubaautod on sunnitud piiridel väga pikalt ootama,“ ütles Sõrmus.