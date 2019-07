Söögiseened on metsades valmis

Seente rohkuse põhjus on olnud piisavalt soe ja niiske ilm, vahendas "Aktuaalne kaamera". Söögiseentest on lisaks kukeseentele kohal mõned riisikad, puravikud ja pilvikud.

"Aktuaalse kaamera" võttegrupiga seeni tosimas käinud mükoloog Teele Jairus soovitab neid mitte lõigata, kui on kahtlus, millise seenega tegu on, vaid korjata tervena koos jalaga - seeneniidistikku see mükoloogi sõnul ei mõjuta.