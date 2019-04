Musta toidu festivalilt tulid eestlased koju parima joogi tiitliga

OÜ Must Küüslauk juhatuse liige Margus Sarmet ütles Kuku raadio Maatunnile antud intervjuus, et festival oli edukas – paljudele toiduhuvilistele sai musta küüslauku tutvustatud.

“Mis kõige tähtsam, meil oli kaasas eksperimentaalne toode, mida tegelikult turul veel ei ole, musta küüslaugu viin, ja see saavutas jookide kategoorias, kus olid koos alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid, esimese koha,” rõõmustas ta. Sarmeti sõnul pigem tervisenapsuks sobiv jook, mida tarvitada näiteks siis, kui tunned, et oled veidi külma saanud.

Sarmeti sõnul on küüslaugu suhtes ka eestlastel veidi eelarvamusi, sest peljatakse selle kibedat maitset või kõrvetavatat tunnet, aga see hakkab õnneks kaduma ja musta küüslauku kasutavad ka teised Eesti toidutootjad oma toodete maitsestamiseks.

Musta küüslaugu valmistajad ostavad oma küüslaugud Eesti talunikelt ja nõudlus näiteks maheküüslaugu järgi on suur. “Selle järgi on suur puudus ka meil ja seda oleme me rääkinud kõikidele mahekasvatajatele juba aastaid.”