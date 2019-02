Taluhoonete korrastamise toetust saab taotleda veel kolmel järgmisel aastal

Uus toetus aitab korrastada ajaloolisi taluhooneid, sealhulgas ka neid, mis ei ole võetud riikliku kaitse alla. Taotlusvooru aastaeelarve on 100 000 eurot, mis peab aitama kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja -maastiku omapära säilimisele.

Muinsuskaitseameti nõunik Kersti Siim sõnas, et kuigi omaosalus on päris suur, jõuab ametini kindlasti piisavas koguses kõikidele taotlusvooru tingimustele vastavaid taotlusi. "Korraldame seda taotlusvooru esimest korda ja kuna tavalise maamaja omanikul ei olnud seni võimalik kuskilt toetust küsida, on inimeste huvi mõistetavalt väga suur," sõnas ta Maa Elule antud intervjuus.

Taluarhitektuuri toetamiseks on Muinsuskaitseametile vahendid eraldatud ka kolmeks järgmiseks aastaks, ehk kokku 400 000 eurot, kindlasti need taotlusvoorud jätkuvad ja kõik huvilised ei pea taotlust esitama kohe sellel aastal.

Eraomanikud saavad toetuse abil korrastada Eestile ainuomaseid taluhooned säilitades nende arhitektuurset väärtust.

Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud eluhoonele ehk üksikelamule, mis on ehitatud enne 1940. aastat. Kuna eterniitkatuste aeg hakkab läbi saama, on kõige suurem vajadus just katusetoetuse järele, mistõttu toetatakse taluelamu katusekatte vahetust ja selleks vajalikke töid nagu näiteks kandekonstruktsioonide vahetus või projekteerimine.

Toetuse saamiseks tuleb katuse taastamisel või asendamisel kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja töövõtteid. Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetame rookatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või muude uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

Muinsuskaitseamet on seniajani toetanud nende talude restaureerimist, mis on muinsuskaitse all. Nüüd saavad toetust taotleda ka kõik teised omanikud ilma hooneid kaitse alla võtmata.