Raplamaa tippauhind antakse tõuloomakasvatajate ühistu esimehele

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistust näol on tegu unikaalse ettevõttega, mille omanikud on loomapidajad ise.

„Meil on umbes 1000 liiget. On üldse unikaalne, et selline ühistu on toimima jäänud, sest Baltikumis teist sellist ühistut ei ole. Kindlasti tuleb öelda suur tänu nendele inimestele, kes aastatel 1992/93 selle ühistu loomise juures olid. See oleks võinud ka hoopis teistmoodi minna – et selle ühistu tegevus oleks lõpetatud ja selle toodangut oleks hakatud mujalt sisse ostma. Aga kuna ka nõukogude perioodil ja enne seda oli tõuaretus Eestis hästi kõrgel tasemel, osati hinnata selle väärtust ja hoida seda ühistut koos,” rääkis Bulitko.