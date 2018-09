Taastatud pärandkooslused pakuvad elupaiku paljudele liikidele

«EL toetustest on meie väärtuslike poollooduslike koosluste säilitamisel ja nendest sõltuvate liikide seisundi parandamisel märkimisväärne kasu. Kuna toetuste andmisega tegelevad erinevad asutused, keskendume muu hulgas ka sellele, et koostöö oleks veelgi parem ja kogu asjaajamine lihtsam,» lisas keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik Kadri Möller.

Euroopa Liidu struktuuritoetustega (ST) rahastatud investeeringud ja taastamised poollooduslikel kooslustel (PLK) FOTO: Keskkonnaministeerium; EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister); Keskkonnaagentuur, august 2018

Näide: Toetus aitab kiiremini edasi liikuda

Üks neist, kes on sel eelarveperioodil poollooduslike koosluste investeeringutoetust saanud, on Hiiumaal Vaemla külas tegutsev Rannaniidu MTÜ. Mittetulundusühingu taga on Roastote pere, kus põllumajandusega on tegeldud samal kohal põlvkondade kaupa. Praegu on karjas lihaveiseid 300 ringis ja just nemad aitavad poollooduslikke kooslusi säilitada Käina lahe-Kassari maastikukaitseala Vaemla ja Jõe rannaniitudel ning soolakul.

MTÜ küsis toetust rannaniitude taastamiseks ja loomade varjualuse ehitamiseks. «Just varjualune on, mis on ikka väga viis asi,» ütles ettevõtmise juht Mait Roasto. «See on vajalik loomadele ja meile ka, et loomi üldse kätte saaks.»

Niitude taastamise eesmärgil soetas Rannaniidu MTÜ rooniiduki ja käru. Roostiku lõikamine on väga suur töö, mille edukus sõltub ilmastikust – kõik tuleb kätte saada ka siis, kui pole põuda nagu tänavu, vaid rannaala on vee all. «Üldiselt ütlen, et kogu maa kokku, mida kasutame, on üle 300 hektari, aga selle aasta kuivaga on pind palju suurem,» naeris Mait Roasto.

Võimalust kasutada toetusi hindas Mait Roasto väga positiivselt. «Eks muidugi on bürokraatiaga tegemist omajagu, aga kui peaksin neid soetusi tegema oma lihamüügi rahast, läheks veel võib-olla 20 aastat, enne kui see võimalik oleks. Usun, et mõnel nooremal mehel võib selle ajaga motivatsioon tegutseda üldse ära kaduda.»

Kõik vajalik veel olemas pole – vaja oleks veel uut niidukit. «Maad on nüüdseks nii heas korras, et saaks korraliku niidukiga niita. Selle nimel on palju tegutsemist olnud. Asi on sealmaal, et, usun, ka elukauge inimene näeb ära, et siin maastikul on midagi tõepoolest muutunud.»

Pärandkoosluste taastamine ja investeeringud Rahastaja on EL Ühtekuuluvusfond. 2014–2020 on eelarve 15 miljonit eurot ja toetust vahendab KIK.

Toetatakse poollooduslike koosluste taastamist, hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalike töövahendite ja kariloomade soetamist.

Seni on rahastatud 65 avatud taotlusvooru projekti. Lisanduvad riigiprojektid. Nii näiteks on RMK rajanud juurdepääsuteid Mullutu-Loode looduskaitsealal ning tee-ehitus jätkub Alam-Pedja looduskaitsealal.

Peale EL toetuse rahastatakse pärandkoosluste taastamist ka KIKi keskkonnaprogrammi kaudu Eesti riigi rahast. Seda toetust nimetatakse loodushoiutoetuseks ja taotlemine käib keskkonnaameti kaudu.

Ühine siht

Poollooduslike koosluste säilitamisega on Eestis sisuliselt seotud mitu asutust: eelkõige Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Keskkonnaamet ning RMK, PRIA ja KIK.

Ühise eesmärgi saavutamisel on tähtsustatud kõigi osapoolte koostööd, et poollooduslikud kooslused oleks kasutusele võetud ja järjepidevalt hooldatud.