Looduslikud elupaigad on kaitstud ja külastajatele avatud

Kui inimene, kes jalutab mõnel Eesti matkaraja laudteel, mõtleb, et see on ehitatud tema mugavamaks liikumiseks, siis ainult nii see pole. Laudteede ja muude selliste objektide peamine siht on, et inimesed looduses liikudes ei tekitaks taime- ja loomaliikide elupaikadele ülemäärast koormust. Seejärel tulevad inimeste vajadused: parem liikumisvõimalus, infostendid paikkonna looduse tundmaõppimiseks, puhkekohad, lõkke- ja parkimisplatsid jne.

Mõnes mõttes on külastuskorralduse taristul kanda kaks vastupidist rolli: ära hoida, et inimesed loodust ei kahjustaks, samas soodustada inimeste tulekut loodusesse, kus viibimine on neile tervistav.

EL toetusega korrastatavad objektid (2007–2020) FOTO: Keskkonnaministeerium

Eesti kaitsealadel paikneva külastustaristu uuendamiseks saab kasutada Euroopa Liidu (EL) toetusi, mida jaotatakse riigiasutustele (peamiselt RMK) ja mida on saanud KIKi kaudu taotleda ka mittetulundusühingud ja kohalikud omavalitsused.

Igaüheõiguse kaudu saab kasu iga looduses liikuja

Põhiosa kaitsealade külastuskorralduslikust taristust hooldab alates 2009. aastast RMK, mis on eestlaste looduses liikumise igaüheõiguse võimaluste tagaja. Üldse kokku on RMK hoole all üle riigi 640 külastuskorraldusliku taristu objekti, millest kaitstavatel aladel paikneb 380. Kui arvestada iga laudteed, lõkkeplatsi jms eraldi, on RMK hooldada 6300 rajatist.

Eestimaalased ja väliskülalised külastavad RMK objekte üle kahe miljoni korra aastas – näiteks 2017. aastal oli külastusi 2,4 miljonit. Iga aastaga on külastuste arv kasvanud 3–5%.

Rõuge vallavalitsuse eestvõttel ja EL toetuse kaasabil on valminud unikaalne Ööbikuoru vaatetorn, mida nimetatakse pesapuuks. FOTO: Keskkonnaministeerium

Päris uusi objekte RMK enam ei raja, olemasolev taristu on hinnatud optimaalseks. Rajatiste olemasolu tõhususe näiteks tõi RMK külastuskorralduseosakonna juhataja Marge Rammo just soodesse-rabadesse rajatud laudteed, mis on Eestis looduses liikujate seas eriti populaarsed. Laudteed hõlbustavad ja suunavad liikumist, võimaldavad tutvuda soode-rabade elustikuga ning samas kaitsevad liike ja elupaiku liigse tallamise eest.

Külastustaristu korrastamise tööde maht on suur, kuid päris valmis ei saada nendega kunagi. «Kord rajatud ja rekonstrueeritud matkarajad tuleb pikema aja jooksul säilitada ja tagada nende heakord. See aitab kaasa looduse hoidmisele ja võimaldab külastajatel kaitsealadel liikuda,» ütles keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna peaspetsialist Eerika Purgel.

EL Ühtekuuluvusfondi toetusega sai valmis ka Põõsaspea linnuvaatlusonn Läänemaal – linnuvaatlejad saavad ses populaarses vaatluspaigas ka tuulevarjus käia. FOTO: Tarvo Valker

RMKs on märgatud, kuidas külastajad on uuendatud objekte kiiresti üles leidnud. Traditsiooniliselt on külastatavaim paik Taevaskodade matkarada Põlvamaal, kuid näiteks 2016. aastal kasvas külastatavus kohe Jõgevamaa Männikjärve raba õpperajal, kui see pärast rekonstrueerimist avati. Hiiumaal on menukas uuendatud Orjaku matkarada.

Matkaradade külastatavuse võrdlus enne ja pärast rekonstrueerimist FOTO: RMK

2017. aastal leiti kiiresti üles näiteks rekonstrueeritud Meenikunno matkarada Põlvamaal ja Mukri loodusrada Raplamaal, hüppelise külastatavuse kasvu tegi Hüpassaare õpperada Viljandimaal.