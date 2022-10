Pelletiga kütjad on kütteturul kõige kehvemas seisus

Miks see nii on? Ikka seetõttu, et elektrienergia, kütuse ja pelletitootmiseks kasutatava biomassi eest tuleb tootjatel varasemast mitu korda rohkem maksta ning Euroopa koostootmisjaamades ja kodumajapidamistes ületab puidugraanulite nõudlus pakkumist. Lisaks napib toorainet kõrgemagi hinna juures, sest puiduga seotud ehitust ja tootmist on vähem ning saepuru või höövlilaastu ei teki piisavalt. Tulemus – kui mullu augustis maksis üks euroalusetäis ehk veidi alla tonni puidugraanuleid 230 eurot, siis kuu hiljem juba 290 ja praegu üle 500 euro.