Oktoobrikuine üllatus ⟩ Saaremaa päike ajas pojengi taas õitsema

„Sidrunkollane õis on kuni 20cm läbimõõduga ja sellel on vürtsikas aroom," kirjeldas oktoobri esimesel nädalal õide puhkenud pojengi sordiomadusi Saaremaa Puukooli peaaednik Marko Toomere.

See, et pojeng nüüd sügisel õitsema hakka, on Toomere sõnul haruldane vähemalt kahel põhjusel. Teadaolevalt õitsevad pojengid suve alguses ja ainult üks kord hooaja jooksul. Seekord üllatas aga pojeng ‘Bartzella’ õitsemisega oktoobris.

Samuti pole teada, et ükski Itoh-pojeng oleks nii hilja korduvalt õitsenud ja seda mitte ainult Eestis, vaid ka kogu maailmas.

Itoh-pojengid on kahe erineva pojengiliigi hübriidristandid, mis saadud puispojengi ja rohtse pojengi risttolmendamisel. Paljud Itoh-pojengid on steriilsed ja neid paljundatakse ainult vegetatiivselt ehk juure jagamise teel. Ainult Itoh-pojengid suudavad erandlikult korduvõitseda suve lõpus või varasügisel.

Nimi Bartzella pärineb aretaja R. F. Anderson kodulinna kirikupreestri nimest William Bartz. Andersoni abikaasa Sandra lisas sõnalõpu "-ella", et nimi kõlaks kaunimalt. Roger ja Sandra Anderson aretasid koos üle 500 pojengisordi, millest rohkem kui 50 on jõudnud maailmaturule ja on ülipopulaarsed. ‘Bartzella’ on tänaseks kõige nõutum ja kuulsam kollane pojeng maailmas.

Samast pojengist on Saaremaa Puukoolis valminud näiteks kollaste pojengide bukett rukkililledega, mis kingiti Eesti Vabariigi presidendile sel suvel Kuressaares peetud võidupüha paraadil. Saaremaa Puukool on Eestis ainus pojengidele spetsialiseerunud puukool, mille lõikelillede istanduses kasvab üle 5000 pojengipõõsa. See on ka Põhja-Euroopa ainus ja suurim pojengide lõikelillede istandus.