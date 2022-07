Põllumajandusliku tegevusega alustavate noorte toetus tõuseb

Maaeluministri sõnul toetab määruse muudatus noortel põllumajandustootjatel põllumajandusliku ettevõtlusega alustamist ja investeeringute tegemist. See on eriti tähtis praegusel ajal, kus on tõusnud märkimisväärselt erinevate sisendite hinnad. „Põllumajandusliku majapidamise sisseseadmiseks ja eduka ettevõtte käivitamiseks on tähtis aidata noortel teha vajalikud investeeringud,“ sõnas Kruuse.