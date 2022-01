VÄLISMAALT ⟩ Seadusemuudatusega soovitakse piir panna jäneste salaküttimisele

Ettepanekuid nähakse valgusena tunneli lõpus tuhandete põllumeeste jaoks, kes on kannatanud salaküttimise tõttu. Enamasti algab jäneste jälitamine ja küttimine pärast saagikoristust, sest salakütid kasutavad ära lagedaid põlde. Lisaks rikutud põldudele on sageli tagajärjeks ka vargused, vandalism ja vägivald.

“Loodan, et see on märk, et lõpuks võetakse midagi ette organiseeritud kurjategelike jõukude vastu, kes tungivad põldudele, et lasta koeri lahti ja jäneseid taga ajada, põhjustades tohutut kahju põllukultuuridele ja taluvaradele, ning hirmutades maakogukondades elavaid inimesi," sõnas põllumeeste esindusorganisatsiooni NFU asepresident Stuart Roberts.