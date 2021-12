VÄLISMAALT ⟩ Ühendkuningriigi tootjad soovivad lõpetada sealiha impordi paljudest EL-i riikidest

Surmav sigade haigus levib praegu koduloomade seas üle Saksamaa ning seda on leitud ka Belgias, Rumeenias ja Poolas. See on rängalt tabanud ka Aasia riike, sealhulgas suuri seakasvatusriike nagu Hiina ja Vietnam, kirjutab FarmingUK.

Põllumajandustootjate ühendus NFU Scotland on kirjutanud valitsusele, et lõpetada import riikidest, kus on registreeritud sigade Aafrika katku juhtumeid.

Ühing on süüdistanud valitsust selles, et ta ei ole seni midagi ette võtnud, kuna kardetakse kaubandus- ja koostöölepingute pärast. “Meile on öeldud, et meetmed on lubatud, kui Euroopal on raskusi haiguspuhangu ohjeldamisel. Pärast arutelusid Euroopa kolleegidega leiame, et see olukord on käes,” lisas Kennedy.