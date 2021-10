Taskuhäälingus arutletakse Põhjamaade maaelu üle

„Põhja- ja Baltimaades on täheldatud pikaajalist linnastumistrendi – elanikkond on koondunud suurematesse linnaasulatesse. Iga mõne aja tagant kerkib teema teravalt üles ning saame lugeda selle kohta, et meil on vaja rohkem inimesi – sh just noori – maapiirkondadesse. Taskuhäälingu saadet planeerides oli meie eesmärk saada teada, kas ja miks on see üldse teema, millest me peaksime rääkima. Lisaks soovime anda ülevaate maapiirkondade hetkeolukorrast ning tuua esile häid näiteid, lahendusi ja tegutsemisviise Põhjamaadest, “ kommenteeris saadet Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik Andra Heinat.