Amet lõpetas sigade Aafrika katku tõttu farmile seatud piirangud

„Viiruse esinemise kohta lähikonnas andis kinnitust samal ajal loomapidamiskohast vaid paari kilomeetri kauguselt leitud sigade Aafrika katku nakatunud metssea korjus,“ kommenteeris Kalda, lisades, et kõne all olev juhtum ja uuringud näitavad väga selgelt, kui oluline on seafarmides rakendada järjepidevalt kõiki bioturvalisuse meetmeid, et vältida viiruse jõudmist farmi.