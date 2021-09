VÄLISMAALT ⟩ Maal töötavad soomlased keerasid murdvaraste plaanid tuksi

Kogu Soomes on suvilatesse sissemurdmised viimase aasta jooksul vähenenud rohkem kui 40 protsenti. Mõnes piirkonnas on see protsent olnud isegi 60.

"Põhjuseid on kindlasti palju. Üks suurimaid tegureid on aga see, et inimesed on viimase pooleteise aasta jooksul oma suvilatest kaugtööd teinud. Seetõttu veedavad nad rohkem seal aega," ütles Edela -Soome politseijaoskonna detektiivinspektor Jarmo Katila.