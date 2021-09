VÄLISMAALT ⟩ Inglased loodavad maaelu turgutada hekkidega

Valitsusel soovitatakse hekkidega kaetud ala suurendada 2050. aastaks koguni 40%, kirjutab FarmingUK . Nimelt väidab kohaliku põllumajandusühendse CPRE uus uuring, et sellel sammuga saaks lisaks keskkonda panustamisele luua 30 aasta jooksul ka 25 000 uut töökohta.

Hekke on Inglismaal põllupiiridena kasutatud juba Rooma impeeriumi aegadest. Anglosaksid kasutasid hekke ka oma kinnisvara piiride märkimiseks.

CPRE tegevjuht Crispin Truman ütles, et loodusliku põõsastiku suurendamisega saaks toetada nii majandust kui leida lahendusi kliimahädadele.

Mitmed praegused kliimakriisi lahendused on keskendunud puudele, kuid eksperdid ütlevad, et ka hekid ja võsa on ka süsiniku sidumisel üliolulised.