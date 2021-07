Turbaväljadel on nii kuum, et masinad väsivad

„Kohalikud juba oskavad vahet teha, et kui tõuseb pruun pilv, siis kogutakse turvast, aga kui valge, siis võib muretseda,” selgitas Raud. Tõsi, meie külaskäigu ajal, mil Lavassaare rabade ümbruses polnud juba nädalaid vihma nähtud, on ka kruusateed turbaväljade vahel nii tolmkuivad, et iga auto tagant paiskub lendu lõputu valge pilv. Õnneks see vajub peagi maha ega jõua metsa kohale tõusta.