Suur küsitlus: mida panete pühadelauale?

Magustoiduks teeb mehe­ema veidi moodsama ülimaitsva toorjuustumagustoidu metsmaasika või vaarika toormoosi ja küpsisepuruga.

Mehega omalt poolt panustame jõululauale endakütitud suitsutatud metskitsekintsuga ning mõne suitsuvorsti ja konserviga.

Olen üha rohkem õppinud hindama jahilt saadud liha, seetõttu leidnud ennast endalegi üllatuseks üha rohkem kokandusse süvenemast ja köögis toimetamast.

Ka sel aastal loodame, kui olukord vähegi lubab, ühise laua taha istuda.

Jüri Laur. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees Jüri Laur, aasta talu tiitli pälvinud Möldri talu peremees Jõuluaeg Möldri talus on täiesti tavapärane, oma metsast toodud kuuse ehtimise ja maja kaunistamisega. Saja-aastase ajalooga talus on kasvanud mitu põlve inimesi. Jõululaupäeval leiavad tee kodutallu minu vennad, tädid ja onud oma peredega. Ema katab laua alati 10–20 inimesele, sel aastal ilmselt küll teisiti. Jõulutoidud on traditsioonilised: kodune sült, pasteet, verivorst ja seapraad. Tihti ka küülikuliha. Alati eelistame eestimaist toitu. Meie pere traditsioonidest ei puudu ka jõuluvana, kes on igal aastal lahkeks osutunud ja peab kõiki meeles. Kunagi ei jää ka kalmistul käimata.

Mare Mätas. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Mare Mätas,

Kihnu reisijuht

Kihnu jõululaual peab olema nii liha kui kala. Toiduvarumine algab aegsasti ja esimene samm on õlletegu, toiduvalmistamine algab paar päeva enne ja sinna hulka kuulub tavaliselt lihapirukate, süldi, pasteedi ja mõnes peres veel tanguvorstide tegemine. Loomulikult tehakse leiba, saia ja muid küpsetisi.

Enne jõulu soovitakse ikka kala püüda ja rohket kalasaaki, et laual oleks värsket forelli ja siiga ja teisi kalatoite. Kui kalasaak on hea, tehakse jõuludeks ka suitsukala. Meie suitsutame lisaks angerjale tavaliselt ka liha, sageli ühe lambajala jõuludeks ära.

Igas peres tehakse enne jõulu palju süüa, et oleks, millega ka külalisi kostitada. Kuidas sel aastal on, näitab aeg. Loodame, et jõuluaegne laste kojutulek ja perede kokkusaamine jätab Kihnu terveks.

Erik Orgu. FOTO: Sander Ilvest Erik Orgu, toitumisnõustaja Jõululauale on mul plaanis teha röstitud bataadipüree ja mee-sinepi ahjukana ning kõrvale tuleb kindlasti värske salat. Aga ülejäänud toidud on ka mulle üllatus, sest kõik teevad omaloomingut, mis on pigem tervislikum. Minu sugulased hoiavad tervisliku toitumise suunda ja see on kogu aeg nii olnud.

Tiia Morfin. FOTO: Sille Annuk

Tiia Morfin,

põlistaimi kasvatava Vanaema Aia perenaine

Meie perel on traditsiooniline külluslik jõululaud. Mul on neli venda ja jõulude ajal saame kõik peredega kokku. Ema-isa pealekauba. Kuna meie peres on gurmaanlus veres, siis igaüks panustab oma kokandusoskustega. Sööki jagub nädalaks. Loomulikult on laual ka põline kartul ‘Väike verev’ – see on meie pere jõulukartul.

Verivorstid on tehtud vanaema retsepti järgi ja sisaldavad haruldast üle saja aasta minu vanaema aias kasvanud vorstirohtu – sidrunpuju. See annab verivorstidele just õige vanaema verivorsti maitse. Minu aias kasvavad ainult põlised taimed, seega on minu ja abikaasa Leno valmistatud toidud põlissortidest tehtud. Maitsvad, toitvad ja tervislikud.

Anneli Kana, MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees Anneli Kana. FOTO: Erakogu Isiklikule jõululauale küpsetan sel aastal Soome jõulumaiustusi joulutorttu’sid ehk tähe­saiakesi ploomimarmelaadiga. Käisin eelmisel nädalal Soomes ja varusin spetsiaalset tainast. Metsanurme külamajas, kus väikeseid gruppe siiski võõrustame, pakume ka toitlustust. Suurem osa teenustest on muidugi väljas: matkad, lõkketee ja muu säärane. Hajutatult kaminaruumis söömisel pakume klassikalist jõulupraadi ehk seapraadi hapukapsaga. Sel aastal asendasime tavapärase poest ostetud verivorsti valge tanguvorstiga ja tellisime selle Harku valla väiketootjalt osaühingust Rebaseonu. Olles ise väikesed, soovime toetada teisi väike­ettevõtjaid. Jõulusöökide laual on ka Metsanurme oma ettevõtja Joosu ja Liisu Leivatuba leivad. Külalistele pakume omakeedetud vürtsikat jõulujooki, mis koosneb kümnest komponendist, ja magustoiduks on piparkoogimaitseline, kamavahu ja pohladega „meie maja jõulukook”. Soome jõulumaiustus joulutorttu ehk tähe­saiakesed ploomimarmelaadiga. FOTO: Wikimedia Commons

Irje Karjus. FOTO: Kristjan Teedema

Irje Karjus,

taimetark

Minu poeg teeb imehäid tanguvorste veiseliha ja peediga ehk siis kasutab vere asemel hoopis peeti.

Ema teeb kapsarulle nii, nagu Vene ajal tehti, need on meie kõigi lemmikud.