Kirsstomatid on paljude aiapidajate lemmikud. Nende sortide, aga ka värvide valik on lai: punased, oranžid, kollased, roosad, punakaspruunid ja pruunikaspunased. Eri värvi kirsstomatid on pilkupüüdvad ja maitsvad, neid võib suhu pista kommi asemel. Eriti hästi meeldivad väikesed tomatikesed lastele.