Keskkonnaametnikke üllatanud haavad purustasid Eesti rekordi

Välitöödel Lõuna-Pärnumaal Nigula looduskaitsealal hakkas Keskkonnaagentuuri spetsialistidele silma, et seal kasvavad väga kõrged, enam kui 40 meetri kõrgused haavad. Selgitamaks, kui kõrged need on ja kas tegu uue Eesti rekordiga, tuli appi võtta metsade kõrguskaart.