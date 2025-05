Taimekasvataja: RMK peab olema aus, mitte konkureerima riigi raha eest eraettevõtjatega

Kaldeni nägemuse järgi ongi põhiprobleem selles, et riigi raha eest kasvatatud taimed on pandud turule, kus müüvad oma kaupa ka suured ja väikesed eraettevõtjad. „See pole erasektori poolt vaadates aktsepteeritav, sest nii solgitakse turgu,” sõnas ta. „Kui ikka miljon männi potitaime pandi müüki, siis on ilmselge, et keegi on teinud planeerimises vea, sest männi potiaim saab külvamisest ühe aastaga küpseks. See on planeerimise vaates lühike aeg. Ma arvan, et tegu on strateegilise planeerimise veaga, kus osakondade vahel ei liigu info. Tundub, et suhtumine on selline, et mõisa köis, las lohiseb. Kui juba tavalised töölised näevad, et midagi on viltu, siis ilmselt on see juba pikemat aega nii olnud.”