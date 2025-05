Nippe, mis aitavad jahedatel öödel tomatitaimedel kasvuhoones ellu jääda

Mai keskpaigaks on paljud juba oma ettekasvatatud tomatitaimed kütteta kasvuhoonesse kolinud, paraku jätkuvad veel jahedad ööd. Kui ilmateade lubab öökülma, võib see kasvuhoonesse istutatud tomatitaimedele kujutada tõsist ohtu. Ehkki kasvuhoone pakub kaitset, ei pruugi see piisata, kui temperatuur langeb nulli või alla selle.