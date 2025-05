ARVAMUSPLATS Toidujulgeolek algab seemnest

Just see on kogu toidutootmise ahelas esimene ja kriitilise tähtsusega lüli. On asjakohane küsida: miks soovitakse just seemne arvelt esimesena kokku hoida, kui see on kogu ahela esimene lüli, millest sõltub lõpptulemus – saagikus, toit ning toidujulgeolek?