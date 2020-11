Parima talu kandidaat ⟩ Raske õnnetus pani alpakasid kasvatama

„Sattusin üht alpakavillast toodet katsuma ja hakkasin otsima, mis lammas see on, kes sellist villa annab,” kirjeldas Heinsaar. 2013. aastal leidis ta võimaluse minna ühe Saksamaa alpakakasvataja juurde õppenädalale ning seal veendus oma otsuse õigsuses ja valis välja loomad Eestisse toomiseks. Alpakad tulid läbi Saksamaa Tšiilist.

Talu maadele mahuks 200 alpakat, praegu on neid seal 58. Heinsaar rääkis, et alpaka vajab kasvamiseks vähe maad – ühel hektaril annab ära toita kuni 20 looma. Alpaka käib viisakalt tualetis ja tänu sellele saab rohkem sööta kätte.

Wile Farmi eesmärk on tõu- ja villaloomade kasvatus ja aretamine ning lõnga ja käsitöö tegemine. Lõnga ja käsitöö osa on paisunud nii suureks, et peale enda loomadelt saadava villa tellitakse igal aastal Boliiviast pool tonni alpakavilla juurde. Wile Farmi loomade keskmine villatoodang on 3,6 kilogrammi.